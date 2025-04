Sampdoria, Evani: «Mi aspetto una reazione, serve carattere. Mancini? Vi assicuro una cosa»

Le parole di Alberico Evani, allenatore della Sampdoria, in conferenza stampa in vista della gara contro la Cremonese. I dettagli

Alberico Evani ha parlato in conferenza stampa in vista di Sampdoria-Cremonese di Serie B.

MANCINI SAMPDORIA – «Con Roberto Mancini ci conosciamo dal 1990. Vi assicuro che non muove i fili: è tutto frutto dello staff. Per rispetto, non si permette di interferire, anche se ci sentiamo. Sono onorato della sua amicizia e del fatto che si sia sentito con il presidente prima che arrivassimo qui».

MOMENTO – «Carrara? Non abbiamo dato tutti il massimo. Forse siamo stati svuotati dal fatto di non essere andati a Castellammare dopo la sospensione della gara con la Juve Stabia. È mancata la reazione, forse per un problema di personalità, ma quando li vedo allenarsi mi chiedo come sia possibile. A Carrara siamo stati superficiali, e la superficialità si paga. Non dovremo più esserlo. Ricci col Cittadella è stato tra i migliori, lo conosco bene come valore. Certamente ci sono anche altri, ma non è uno che trascina gli altri, semmai il contrario».

LA CONFERENZA STAMPA EVANI DI EVANI SU SAMP NEWS 24