Sampdoria, parla l'ex Nicolini: «Il pareggio fa comunque classifica, però c’è grande rimpianto perchè si poteva vincere...»

Sampdoria, l’intervista dell’ex centrocampista Enrico Nicolini: «Il pareggio fa comunque classifica, però c’è grande rimpianto…»

Enrico Nicolini ha commentato ai microfoni di Telenord la sfida valida per la 17ª giornata della Serie B 2025-2026. L’ex centrocampista della Sampdoria ha analizzato la prestazione offerta dai blucerchiati di Angelo Gregucci, soffermandosi sui punti chiave emersi durante il match.

ANALISI DELLA PARTITA – «Il pareggio fa comunque classifica, però c’è grande rimpianto perchè si poteva vincere. Non siamo qui a festeggiare un punto che sulla carta poteva anche essere buono, perchè dopo l’1-0 abbiamo avuto tre palle goal clamorose, con Ioannou che avrebbe potuto fintare la conclusione e servire un compagno smarcato in cuore dell’area, ma sono giocate più evolute».

IL GOL SUBITO – «Rivedendo il gol, si vede che Ioannou guarda l’azione e cosa sta succedendo, poi quando vede partire Fusi, gli va dietro partendo in ritardo, invece doveva anticiparlo, è un errore clamoroso, sono errori che costano due punti».

SOSTITUZIONI – «La Sampdoria ha giocato, creato occasioni, io non avrei cambiato niente a fine dell’intervallo con la squadra in vantaggio, stava giocando bene quasi dominando e non rischiando nulla, non mi ricordo una sola parata di Ghidotti».

