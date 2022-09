Sampdoria, Faggiano: «Esonero Giampaolo? A Verona ci aspettavamo risultato diverso...»

Il d.s. della Sampdoria Faggiano ha fatto chiarezza sulle voci riguardanti un possibile esonero di Giampaolo

Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, a Il Secolo XIX ha fatto chiarezza sulle voci riguardanti un possibile esonero dell’allenatore Marco Giampaolo.

LE PAROLE – «Dire che Giampaolo è a rischio significa fare e volere male alla Sampdoria, al gruppo, a tutti quanti. Certo, speravamo in un risultato diverso a Verona. Ritengo che la nostra squadra debba migliorare moltissimo sotto il profilo dell’attenzione. Non è possibile incassare un gol all’ultimo minuto di recupero del primo tempo e in quel modo, con un’azione nata da un fallo laterale. Avremo avuto tra calcio di punizione dalla trequarti, da mettere in area e sono finiti tutti oltre la linea di fondo. Cosa c’entra l’allenatore? Non è questione di tattica, di metodo, di lavoro, ma di concentrazione».

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24