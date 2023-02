Sampdoria, fatta per l’arrivo di Colley al Besiktas

Omar Colley sarà a breve un giocatore del Besiktas. Il giocatore oggi non ha partecipato alla seduta di allenamento pomeridiana

Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, il difensore presto prenderà un volo per la Turchia dove nelle prossime ore firmerà il contratto con il club bianconero. La fretta, comunque, non c’è: la Federcalcio turca ha infatti raggiunto un accordo con la FIFA per prolungare la finestra di mercato di altri 10 giorni.