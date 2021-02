Sampdoria, Ferrero chiama Preziosi: «Che ne dici?»

Retroscena di mercato in casa Sampdoria: nella giornata di ieri il patron Massimo Ferrero avrebbe chiamato il presidente rossoblù

La sessione invernale di calciomercato si chiude senza grandi acuti in casa Sampdoria, sia in uscita che in entrata. Fino all’ultimo i blucerchiati avrebbero cercato di trovare una soluzione per Federico Bonazzoli, rimasto in prestito al Torino.

Secondo quanto riportato da Sky Sport il presidente Massimo Ferrero, dopo le trattative saltate con Crotone e Parma, avrebbe telefonato ad Enrico Preziosi per riportare a Genova l’ex centravanti di Inter e Padova, ma questa volta sponda rossoblù. «Che ne dici di Bonazzoli?», avrebbe chiesto il patron doriano: nessuna chiara risposta dal numero uno del Genoa, condizionato anche, e soprattutto, dalla permanenza a sorpresa di Gianluca Scamacca, facendo saltare così l’accordo tra i due club.