Sampdoria, Ferrero: «Con il Green Pass dobbiamo riaprire gli stadi»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rinnovato la sua richiesta di aprire gli stadi: ecco le sue dichiarazioni

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, in collegamento video con il programma L’Aria che tira su La7 ha commentato la situazione in Italia e la riapertura di stadi e cinema.

«Il green pass l’abbiamo messo per riaprire. Ma perché noi non dobbiamo ripartire a causa del 10%? Riapriamo gli stadi, il cinema. La politica con la malattia non c’entra niente».