Sampdoria, Ferrero: «Ribadisco la fiducia in D’Aversa, siamo stati sfortunati»

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha ribadito nuovamente la massima fiducia nell’allenatore D’Aversa

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, come riportato da Il Secolo XIX, ribadisce nuovamente la fiducia in Roberto D’Aversa, nonostante gli ultimi risultati negativi dei blucerchiati.

FIDUCIA – «Ribadisco con fermezza la fiducia a Roberto D’Aversa per sgomberare il campo da ipotesi e sentenze a orologeria. Ultimamente non abbiamo avuto molta fortuna, gli episodi ci hanno un po’ penalizzato, ma siamo uniti e, soprattutto, ottimisti e propositivi. Abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto, perché a volte il calcio ti punisce in eccesso, ma siamo convinti che D’Aversa e la squadra hanno la volontà, le capacità e le qualità per ritornare a fare i risultati che servono, ridando alla Sampdoria la classifica che merita. La strada è a senso unico: con D’Aversa e al lavoro tutti insieme e uniti».

