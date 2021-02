Sampdoria, finalmente Gabbiadini: l’attaccante torna tra i convocati dopo due mesi

La Sampdoria riabbraccia Manolo Gabbiadini: l’attaccante è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida contro la Fiorentina

La Sampdoria lima gli ultimi dettagli prima della delicata sfida di campionato contro la Fiorentina. Anche Manolo Gabbiadini figura nella lista dei convocati diramata dal tecnico Claudio Ranieri.

L’attaccante torna finalmente a disposizione a due mesi esatti dall’ultima volta, lo scorso 13 dicembre per la trasferta di Napoli: l’ex Napoli e Southampton, come dichiarato dallo stesso Ranieri, non è ancora al massimo della forma dopo l’intervento subito per via di una fastidiosa ernia inguinale, ma è pronto a respirare nuovamente l’aria dello spogliatoio blucerchiato.