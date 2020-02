Sampdoria-Fiorentina, Duncan pronto all’esordio da titolare

Sampdoria Fiorentina, match importantissimo per entrambe le squadre. Duncan potrebbe fare il suo esordio dal 1′

Beppe Iachini è rimasto colpito da Alfred Duncan e dalla sua corsa. È il momento delle scelte in casa Viola e – come riportato dal Corriere dello Sport – l’ex Sassuolo potrebbe partire dal primo minuto nel match contro la Sampdoria.

Il centrocampista potrebbe sostituire Benassi, la rifinitura scioglierà gli ultimi dubbi. Al momento il giocatore numero 88 è pronto per poter scendere in campo, anche Vlahovic si prepara per scendere in campo dal 1′.