Sampdoria, Flachi: “Con il Mantova ho visto un altro passo indietro. Non mi è piaciuta una cosa. Ecco quale»
Sampdoria, Francesco Flachi si è soffermato sul momento dei doriani analizzando anche le difficoltà che ci sono per Gregucci
Francesco Flachi in un’intervista ha analizzato il momento della Sampdoria soffermandosi su diversi temi. Le sue dichiarazioni.
COMMENTO CONFERENZA VIGILIA – «L’allenatore cerca giustamente di spronare, la situazione al momento è sempre uguale, non si riesce a trovare continuità. Con il Mantova si è fatto un altro passo indietro, ho visto una buona Samp a a Empoli. Capisco il disagio del mister, non è per niente facile, ma già questi ragazzi sono in difficoltà, non vorrei che gli infortuni fossero un alibi per i giocatori. Nelle difficoltà si cresce come gruppo, ci si unisce, ci si compatta».
GREGUCCI E PAFUNDI – «Non vorrei che il messaggio del mister fosse interpretato come rassegnazione dai giocatori, mi sarebbe piaciuta più carica. Se il mister è un po’ così, figuriamoci cosa possono pensare i giocatori. La Samp non ha altri giocatori della qualità di Pafundi, in grado di cambiare la partita». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMPNEWS24.COM
Convocati Sampdoria in vista della Juve Stabia, vigilia caldissima al Ferraris: Gregucci sceglie i suoi 22 per una sfida dal peso enorme
Sampdoria, blitz dei tifosi a Bogliasco tra cori e fumogeni: i tifosi caricano la squadra e chiedono una vittoria contro la Juve Stabia
