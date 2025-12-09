Sampdoria, rebus futuro: ecco come è andato l’incontro tra Tey e Radrizzani. Tutte le ultimissime

Sampdoria, il futuro è ancora un rebus: il resoconto dell’incontro tra Tey e Radrizzani. Tutte gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da Maurizio Micheli per TeleNord, un recente incontro a Dubai tra l’imprenditore singaporiano Joseph Tey e Andrea Radrizzani ha riacceso i riflettori sul futuro societario della Sampdoria. Si tratta di due figure centrali le cui decisioni influenzano, direttamente o indirettamente, le sorti del club blucerchiato.

I Ruoli Chiave e i Legami

Il ruolo di Andrea Radrizzani nel recente passato della Sampdoria è stato cruciale. È stato lui a facilitare il passaggio di proprietà da Massimo Ferrero a Matteo Manfredi, e pare abbia anche “consigliato” l’ingresso di Tey nell’assetto ligure.

L’incontro a Dubai, dunque, assume un significato rilevante, specialmente considerando che la Aser Group, la società di Radrizzani, ha sede proprio a Singapore, la città natale di Tey.

L’Esperienza di Radrizzani nel Calcio

L’interesse potenziale di Radrizzani non è una novità, data la sua profonda conoscenza del mondo del calcio. L’imprenditore italiano ha infatti un passato da proprietario del Leeds United, club britannico che ha poi ceduto a Massimo Cellino.

Il vertice tra Tey e Radrizzani ripropone un grande interrogativo: questo meeting segnala un interesse ancora vivo da parte di Radrizzani per la società presieduta da Matteo Manfredi? O si è trattato semplicemente di un incontro di cortesia in vista delle festività?

Al momento, le risposte a questi e ad altri interrogativi sul futuro della Sampdoria rimangono sospese, lasciando che sia solo il tempo a chiarire le reali implicazioni di questo incontro a Dubai.

