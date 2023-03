Sampdoria, Gabbiadini: «Doppietta di rabbia e con un altro significato»

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha parlato dopo la vittoria dei blucerchiati contro il Verona

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha parlato a Dazn dopo il successo sul Verona.

DOPPIETTA – «Diciamo che ho scaricato un po’ di rabbia dove non ho trovato gol anche semplici. Avevo rabbia, ora sono contento. I miei figli sono felici quando vinciamo, tifano per la Sampdoria e sono contento di averli portati in campo. Significa che è stata una bella partita e soprattutto vittoriosa».

