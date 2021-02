Sampdoria, Gabbiadini verso il recupero: vuole essere in panchina con la Lazio

Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, vuole tornare nella lista dei convocati: difficile accada contro la Fiorentina. Obiettivo è la Lazio

Manolo Gabbiadini procede a passi spediti verso il recupero. L’attaccante della Sampdoria è tornato stabilmente in gruppo e, al netto della partitella che ha saltato, non vede l’ora di essere inserito nella lista dei convocati.

L’obiettivo più verosimile non è la Fiorentina, sebbene per fare gruppo Claudio Ranieri potrebbe anche decidere all’ultimo minuto di chiamarlo. Nella mirino di Gabbiadini c’è la panchina in Lazio Sampdoria e magari, se possibile, qualche minuto nel finale per riprendere confidenza con il terreno di gioco.