Conferenza stampa Giampaolo: «La posta in palio è altissima. Salvezza? C’è da lottare»

Conferenza stampa Giampaolo: le parole del tecnico della Sampdoria in vista del Derby della Lanterna

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, presenta in conferenza stampa il match contro il Genoa. Le sue dichiarazioni:

TENSIONE SPOGLIATOIO – «Innanzitutto dobbiamo avere la consapevolezza di cosa rappresenta questa partita. I calciatori lo sanno. È importantissimo per il nostro obiettivo e oltretutto è il derby. Una partita che vale 3/4 di stagione. I calciatori lo sanno. La gestione si fa da sola, ma non lo dico per semplificare. Ho la mia piccola esperienza di derby a Genova, li ho sempre gestiti in una determinata maniera. So qual è la posta in palio e devo fare in modo che i calciatori siano concentrati sulla tipologia di partita che vogliamo fare».

NON SOLO DERBY – «Questa partita vale molto di più. Non è solo il derby di Genova durante il campionato. Vale 3/4 di stagione per entrambe le squadre. Ci sono ancora 360 minuti in Serie A: è dura per noi, ma molto più dura per quelli che inseguono. La posta in palio è altissimo».

NERVOSISMO – «Chi gioca in Serie A è un giocatore di alto livello, bisogna essere all’altezza di un impegno del genere. Questa partita ci misurerà. Sono partite importanti che segnano un confine. Devi saperci stare e sei un professionista quindi già preparato a questo tipo di partita. Non esiste timore. Solo consapevolezza di essere protagonista e chiamato a essere all’altezza. La squadra si è allenata bene senza nervosismo e con consapevolezza. Ci siamo allenati per prepararla al meglio secondo le caratteristiche degli avversari».

LOTTA SALVEZZA – «Che fosse finita dopo Venezia non l’ho mai pensato. Il campionato è molto equilibrato. Ci sono partite che prima che si giocano possono dare l’idea di un risultato e poi invece ne arriva un altro. Nessuno pensava che l’Inter perdesse a Bologna. Nessuno pensava che la Salernitana facesse nove punti. Non faccio tabelle. Non stilo classifica. So che la domenica può accadere di tutto. Che dovessimo lottare fino alla fine ne ero consapevole, anche dopo la partita contro il Venezia».

