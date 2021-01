Sampdoria, il comunicato dei tifosi: «Ferrero ha poteri paranormali?»

Gli Ultras Tito Cucchiaroni hanno diramato un comunicato di protesta contro il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero

«Massimo Ferrero ha poteri paranormali? La mente corre all’indietro di un anno o poco più. Un altro mondo nel quale, ignari del domani, andavamo tranquillamente allo stadio, in casa e addirittura in trasferta in altre regioni. Il ritrovo con gli amici, la partenza per lo stadio, i cori, tamburi, fumogeni (no forse quelli erano vietati…mah). Nessuna traccia di partite a porte chiuse, di stadi vuoti e di tifosi costretti a guardarla in tv.

Eppure, in quel 6 gennaio 2020, Massimo Ferrero ha dato prova dei suoi poteri, immaginando di radunare dei tifosi Sampdoriani, mentre la Sampdoria giocava a Milano, dentro lo stadio di Marassi. Dentro lo stadio vuoto. Davvero. E la partita? In tv, o meglio sul maxi schermo, tanto l’attrazione principale di quella giornata era la befana e un bel punto vendita del merchandising.

Sì, quest’uomo ha dei poteri paranormali! Ha previsto quello che sarebbe successo, come un mago Otelma del 2020. Questi poteri sono sprecati come presidente di una squadra di calcio. Proponiamolo in qualche ruolo chiave per la nostra bella Italia, potrebbe dare un grande contributo e soprattutto finalmente togliersi dalle palle».