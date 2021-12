Sampdoria, il futuro di D’Aversa si decide al derby: rumors su Stankovic e spunta Giampaolo

Il futuro di Roberto D’Aversa alla Sampdoria si deciderà nel derby contro il Genoa: spunta Giampaolo per la panchina blucerchiata

Il futuro di Roberto D’Aversa alla Sampdoria si giocherà in occasione del Derby della Lanterna. La decisione, presa in serata dalla società blucerchiata nonostante la sconfitta subita al Ferraris contro la Lazio. Il motivo è semplice: non ci sono i tempi tecnici per una sostituzione. Dejan Stankovic dovrebbe liberarsi dalla Stella Rossa e c’è poco tempo per chiudere la trattativa.

A quanto riporta Il Secolo XIX, un incontro tra Fali Ramadani – agente di Dejan Stankovic – e Massimo Ferrero sarebbe in programma oggi all’ora di pranzo. Il rumors, iniziato a circolare ieri sera, sarebbe stato sostenuto dal fatto che il tecnico serbo non si sarebbe presentato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Vozdovac, alimentando le voci su un possibile addio. Resta comunque complicata una rescissione nelle prossime ore, più verosimile il 15 dicembre in occasione della sosta invernale.

Oltre a Stankovic, il quotidiano ligure rilancia il nome di Marco Giampaolo. Il tecnico di Giulianova, già contattato dopo la sconfitta contro il Bologna dalla dirigenza blucerchiata, sarebbe d’accordo a tornare alla Sampdoria, avrebbe il giusto entusiasmo e carica. L’unico problema sono le garanzie tecniche imprescindibili che antepone al suo ritorno. Garanzie che mettono in difficoltà Massimo Ferrero perché presuppongono acquisti mirati e precisi nel mercato di gennaio.