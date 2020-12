Sampdoria, il report dell’allenamento: un rientro per Ranieri

La Sampdoria registra un importante rientro in gruppo: i blucerchiati si sono ritrovati oggi al Mugnaini. Ecco il report del club

La Sampdoria si è allenata in mattina al Mugnaini: torna in gruppo Bereszynski.

«Primo test con il gruppo per Bartosz Bereszynski, mentre Alex Ferrari ha svolto un lavoro personalizzato in palestra, finalizzato al recupero agonistico. Soltanto terapie e fisioterapia per Manolo Gabbiadini. Nik Prelec prosegue infine il proprio protocollo di ripresa dell’attività. Domani, giovedì, appuntamento mattutino a Bogliasco per l’ultimo allenamento del 2020».

