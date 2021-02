Sampdoria, il riscatto di Keita è un affare rispetto al valore dell’attaccante

A fine stagione, la Sampdoria dovrà decidere se riscattare o meno Keita Balde: la cifra per acquistarlo è un affare per i blucerchiati

Tomori, McKennie, Tonali, Dimarco e Keita: sono questi i cinque giocatori il cui riscatto pesa parecchio sulle casse del club che ora beneficia delle loro prestazioni sportive, secondo La Gazzetta dello Sport.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24

Per quanto riguarda la Sampdoria, l’attaccante in prestito dal Monaco vale dieci milioni di euro. Una cifra che è un affare commisurata al valore di Keita e alle sue potenzialità. Quello che spaventa la Sampdoria (e che potrebbe fare la differenza tra la permanenza in blucerchiato o l’addio) è l’ingaggio del giocatore. Keita percepisce 2.5 milioni di euro a stagione, uno stipendio troppo alto per le casse della Sampdoria.