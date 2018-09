Borja Valero, è pazza Inter: «Non per i deboli di cuore»

Borja Valero obiettivo, questa non è un’Inter per deboli di cuore: ecco le parole del centrocampista spagnolo

Sampdoria-Inter è terminata 0-1: dopo quella col Tottenham, un’altra vittoria nel finale per i nerazzurri. Ecco l’analisi obiettiva di Borja Valero nel post-gara: «Le ultime due partite vinte nel finale non sono state il massimo per le persone con il cuore debole: speriamo di farle soffrire di meno nelle prossime gare».

Continua il centrocampista spagnolo: «Sicuramente ci hanno dato un bel carico di fiducia in noi stessi, con questa vittoria mettiamo un po’ a posto la classifica. Non abbiamo avuto una buona partenza, serviva una vittoria e abbiamo portato i tre punti a casa, speriamo di farlo anche martedì contro la Fiorentina».