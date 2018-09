Giampaolo non ci sta: «La Samp non meritava di perdere»

Marco Giampaolo rammaricato nel post-gara di Sampdoria-Inter, gara terminata 0-1: ecco le sue parole ai microfoni di Dazn

Sconfitta beffarda per la Sampdoria di Marco Giampaolo, battuta 0-1 dall’Inter di Luciano Spalletti allo scadere: decisiva la rete di Marcelo Brozovic. Il tecnico blucerchiato ha commentato così ai microfoni di Dazn: «Questa è una sconfitta che mi e ci costa perché abbiamo giocato alla pari dell’Inter. Forse siamo stati penalizzati dai pochi giorni di recupero, siamo arrivati corti con diversi giocatori, ma non bisognava perdere e lo dico perché ho una grande considerazione della mia squadra. Spalletti ha sostituito Candreva e Politano e ha messo dentro Perisic e Keita: quattro giocatori forti, ho cercato di arginarli con due mezze ali fresche, poi Ekdal mi chiedeva il cambio, Murru e Ramirez avevano i crampi, Tonelli era stanco».

Continua Marco Giampaolo, come riportato dai colleghi di Sampnews24.com: «Peccato, avevo chiesto ai miei di giocarla alla pari, di fare un salto di qualità sul piano mentale: perdere così ci fa male, adesso bisogna fare uno sforzo straordinario per recuperare energie fisiche e mentali». Il tecnico si è poi soffermato sul lavoro in mediana: «È un lavoro di squadra, una suddivisione dei compiti. Chiaramente bisogna star bene, ma non sono corse lunghissime. Temevo i novanta minuti oggi, perché tre giorni di recupero per noi sono pochi e poi non avevo attaccanti: Kownacki, Caprari e Saponara fuori, non avevo ricambi davanti. Sapevo che li avrei sfiniti, le problematiche erano queste e si sapevano. Il fatto di arrivare alla fine con una buona tenuta era già un successo per me, peccato perché non dovevamo perderla: ci avrebbe dato uno status di squadra importante, cosa che siamo comunque. Faccio i complimenti a tutti i miei giocatori, ma faccio fatica a digerire questa sconfitta».