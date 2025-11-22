 Sampdoria Juve Stabia, si avvicina la tredicesima giornata di Serie B: quel blucerchiato sarà titolare?
Connect with us

Sampdoria News

Sampdoria Juve Stabia, si avvicina la tredicesima giornata di Serie B: quel blucerchiato sarà titolare?

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Vulikic Depaoli Hadzikadunic Sampdoria

Sampdoria Juve Stabia: Bellemo in pole per il centrocampo blucerchiato, le ultime novità sulla prossima sfida di Serie B

La tredicesima giornata di Serie B porta la Sampdoria al centro della scena: lunedì 24 novembre, alle 20.30, i blucerchiati ospiteranno la Juve Stabia al Luigi Ferraris. Una sfida cruciale per la squadra, chiamata a conquistare punti pesanti davanti al proprio pubblico.

Dietro le quinte, lo staff tecnico guidato da Angelo Gregucci e Salvatore Foti lavora per definire l’undici titolare da opporre alle Vespe campane, avversario tradizionalmente ostico. Dalle ultime sedute di allenamento emerge un’indicazione chiara: il ritorno dal primo minuto di Alessandro Bellemo. Considerato un rinforzo importante per la mediana, finora il centrocampista ha trovato poco spazio, con appena quattro presenze da titolare e diverse panchine.

Il suo avvio di stagione è stato complicato e il cambio di guida tecnica non aveva inizialmente mutato la situazione. Sotto la nuova gestione, Bellemo aveva collezionato soltanto tredici minuti contro il Mantova, una prova giudicata insufficiente dagli addetti ai lavori. Ora, però, la chance dal primo minuto contro la Juve Stabia rappresenta l’occasione per rilanciarsi e dimostrare il proprio valore.

LEGGI ANCHE – Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Related Topics:

Sampdoria News

Calciomercato Sampdoria, si pensa già a gennaio: individuato il primo rinforzo per la squadra di Gregucci. Le ultime

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

12 ore ago

on

21 Novembre 2025

By

Conferenza stama Gregucci Foti e1761064790357
Continue Reading

Sampdoria News

Pafundi Sampdoria, le ultime sul giocatore doriano: come sta dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box per diverso tempo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 giorno ago

on

21 Novembre 2025

By

pafundi
Continue Reading