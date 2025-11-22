Sampdoria Juve Stabia, si avvicina la tredicesima giornata di Serie B: quel blucerchiato sarà titolare?

Sampdoria Juve Stabia: Bellemo in pole per il centrocampo blucerchiato, le ultime novità sulla prossima sfida di Serie B

La tredicesima giornata di Serie B porta la Sampdoria al centro della scena: lunedì 24 novembre, alle 20.30, i blucerchiati ospiteranno la Juve Stabia al Luigi Ferraris. Una sfida cruciale per la squadra, chiamata a conquistare punti pesanti davanti al proprio pubblico.

Dietro le quinte, lo staff tecnico guidato da Angelo Gregucci e Salvatore Foti lavora per definire l’undici titolare da opporre alle Vespe campane, avversario tradizionalmente ostico. Dalle ultime sedute di allenamento emerge un’indicazione chiara: il ritorno dal primo minuto di Alessandro Bellemo. Considerato un rinforzo importante per la mediana, finora il centrocampista ha trovato poco spazio, con appena quattro presenze da titolare e diverse panchine.

Il suo avvio di stagione è stato complicato e il cambio di guida tecnica non aveva inizialmente mutato la situazione. Sotto la nuova gestione, Bellemo aveva collezionato soltanto tredici minuti contro il Mantova, una prova giudicata insufficiente dagli addetti ai lavori. Ora, però, la chance dal primo minuto contro la Juve Stabia rappresenta l’occasione per rilanciarsi e dimostrare il proprio valore.

