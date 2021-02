Sampdoria, Keita: «Devo fare di più. Voglio portare in alto la squadra»

Keita Balde pensa solo al presente e agli obiettivi da raggiungere con la Sampdoria: le parole dell’attaccante blucerchiato

Keita Balde ha voglia di stupire, trascinare la Sampdoria il più in alto possibile e poi penserà al futuro. L’attaccante blucerchiato si racconta a La Gazzetta dello Sport.

VOGLIA – «Sono sincero. Devo e voglio fare di più. Non mi accontento mai, anche se voi dite che ora faccio gol e sto bene. Sono qui per migliorarmi ogni giorno, poi faremo i conti a fine stagione. Ora mi interessa solo portare la Sampdoria in alto»,

BILANCIO – «Considerando la positività e un infortunio, il bilancio è positivo. Le difficoltà servono anche per migliorarsi e per tirare fuori il carattere. Il sono molto forte mentalmente: perciò sapevo che nel momento in cui avessi avuto la possibilità di scendere in campo nelle migliori condizioni avrei dato una mano alla squadra per crescere. Sempre».