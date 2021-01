Sampdoria, Keita non punge lo Spezia: i numeri dell’attaccante

Contro lo Spezia, Keita Balde non ha dato un grandissimo apporto alla manovra offensiva della Sampdoria

Keita Balde non ha brillato contro lo Spezia. L’attaccante della Sampdoria non è riuscito a trascinare la squadra alla vittoria, fornendo una prestazione scarsa di idee e di realizzazioni.

Negli 86 minuti in cui è rimasto in campo, l’attaccante blucerchiati ha messo a referto un solo tiro nello specchio della porta e respinto da Ivan Provedel. Un’assenza che ha pesato in mezzo al campo dove il più pericolo, offensivamente parlando, si è dimostrato Antonio Candreva.