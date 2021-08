Sampdoria, la carica dei tifosi in vista del match con il Milan – FOTO

Sampdoria Milan, i tifosi blucerchiati salgono a Bogliasco per caricare la squadra alla vigilia del match – FOTO

Poco meno di 500 tifosi della Sampdoria sono saliti questa mattina a Bogliasco per caricare la squadra in vista del match contro il Milan. Come già annunciato in occasione del compleanno del club blucerchiato, i tifosi hanno mantenuto la promessa e si sono dati appuntamento davanti al cancello del Mugnaini di Bogliasco per far sentire il loro appoggio a mister Roberto D’Aversa e ai calciatori.

Questa scelta va di pari passo con quella di disertare lo stadio, la gradinata e continuare a reclamare l’apertura totale del Ferraris (lo slogan “O tutti, o nessuno”).