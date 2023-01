Lanna: «Vialli e la Sampdoria, una storia di felicità»

Presidente della Sampdoria, Marco Lanna rievoca al Corriere dello Sport il rapporto di Gianluca Vialli con la squadra blucerchiata:

«Nel 2019 gli avevo trovato una casa qui, sul mare, molto bella. Credo che quello fosse il suo sogno… Gli dicevo che la poltrona da presidente gliela stavo solo scaldando, aspettavo il suo rientro per lasciargliela. Sapevo quanto ci teneva, l’ho capito il giorno che è venuto qui, gli ultras gli avevano fatto dei cori bellissimi, Luca era felice. In macchina, stavamo passando per Sturla, c’era il sole al tramonto, lui si era girato a guardarlo. Poi, aveva guardato me: “Marco, una giornata bellissima”. Stava assaporando qualcosa, come in un sogno e allora lì ho capito veramente quanto si stava godendo qualsiasi momento della sua vita in maniera forte. Quell’attimo resterà per sempre nel mio cuore».