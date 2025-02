Sampdoria, blucerchiati al lavoro oggi! Il report dell’allenamento della squadra agli ordini di Semplici

Sampdoria, blucerchiati al lavoro oggi! Il report dell’allenamento della squadra agli ordini del tecnico Semplici

La Sampdoria è tornata al lavoro oggi agli ordini di Semplici che prepara al meglio il prossimo incontro di Serie BKT previsto al Ferraris l’8 febbraio contro il Modena. I blucerchiati vogliono confermare la buona prova contro il Cosenza per staccarsi dalle ultime posizioni e rimanere aggrappata ad un Brescia arrembante. Ecco il report dell’allenamento svolto oggi in casa Sampdoria:

LE ULTIME – «Ripresa pomeridiana per la Sampdoria a Bogliasco in vista della sfida di sabato al “Ferraris” con il Modena (ore 17.15). Dopo una prima sessione di video-analisi, Leonardo Semplici e staff hanno diretto un allenamento sul campo superiore del “Mugnaini” a base di esercitazioni tecniche, partitella a tema e nella parte conclusiva allunghi per i calciatori maggiormente utilizzati nella sfida con il Cosenza. Prima volta con i nuovi compagni per l’attaccante Fabio Abiuso. Sessione di scarico per M’Baye Niang; differenziati per Ebenezer Akinsanmiro, Leonardo Benedetti, Bartosz Bereszynski e Melle Meulensteen; iter riabilitativo per Simone Romagnoli; terapie per Simone Ghidotti, Samuele Perisan e Gennaro Tutino. Domani, martedì, è in agenda un allenamento mattutino».