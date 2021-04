Sampdoria, l’ex Lanna: «Mancini? Da sempre un leader indiscusso»

L’ex giocatore della Sampdoria Marco Lanna ha parlato di Roberto Mancini, svelando qualche aneddoto sull’attuale Ct della nazionale

Uno che lo conosce bene. Marco Lanna ha parlato a Sky Sport del suo ex compagno di squadra Roberto Mancini che si prepara all’esperienza Euro 2021.

MANCINI GIOCATORE – «Roberto è stato un giocatore e un ragazzo che non aveva le mezze misure. C’era la partita che faceva grandissime cose e c’era la partita in cui non riusciva completamente. Da sempre è un leader. Sia a Genova che a Roma è sempre stato sotto i riflettori»

MANCINI PRIVATO – «Non ci sono interviste in cui si è aperto completamente. Mancini è un introverso e raramente si è lasciato andare. Lo sento ancora. Non parliamo di Italia e convocazioni»

