Sampdoria, manca l’accordo per il rinnovo di Ranieri: ecco i dettagli

Ranieri e Ferrero partono da due poli opposti in relazione al rinnovo di contratto. Non si scioglie il nodo sull’ingaggio: i prossimi passi della Sampdoria

Giunti, quasi, a metà marzo comincia a diventare pressante la necessità per la Sampdoria di iniziare a pianificare il futuro. Se sul fronte dei rinnovi di contratto dei giocatori la società doriana sta procedendo speditamente, al netto della posizione di Fabio Quagliarella, il futuro di Claudio Ranieri sembra ancora avvolto nella nebbia.

A quanto riporta il Secolo XIX, nessuna delle parti si sarebbe mossa dai propri intendimenti. Massimo Ferrero non è disposto a rinnovare il contratto a 1.8 milioni di euro a stagione. Ranieri non sembra incline ad accettare una riduzione di stipendio per restare alla Sampdoria. Le parti si incontreranno a salvezza raggiunta, ma mancano ancora otto punti: la data potrebbe essere intorno all’11 aprile, vincendo quattro partite e arrivando a quota 43 punti.