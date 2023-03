Sampdoria, misure di protezione dai creditori: il futuro in quattro mesi

Per i prossimi quattro mesi attivate le misure di protezione per la Sampdoria nei confronti dei creditori, la decisione del tribunale di Genova

Per 120 giorni la Sampdoria sarà al riparo da azioni esecutive o cautelari da parte dei suoi creditori. Dal 6 febbraio al 6 giugno 2023 (due giorni dopo la fine del campionato, la partita Napoli-Sampdoria è in programma il 4 giugno) i blucerchiati potranno usare come scudo il decreto emesso dal Tribunale di Genova.

I prossimi quattro mesi però saranno decisivi per il futuro del club. Viene infatti specificato nel decreto che la concessione di queste misure di protezione è temporanea e funzionale all’obiettivo di risanare la società tramite la sua cessione. In questi quattro mesi devono essere messe in atto tutte le operazioni per finalizzare questo obiettivo, qualora infatti il Tribunale ravvisi l’impossibilità di portare al termine il piano potrà decidere di revocare la protezione.

