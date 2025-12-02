Sampdoria News
Sampdoria, il momento non è dei più semplici: la luce in fondo al tunnel non è vicina. E come lei altre ‘nobili’ sono in difficoltà
Sampdoria, la squadra di Gregucci fatica molto a ripartire. E come lei molte altre squadre sono in grossa difficoltà nonostante il passato
La Sampdoria non vede la luce in fondo al tunnel, inchiodata al penultimo posto in Serie B: un tracollo clamoroso per un club scudettato. In Italia anche la Fiorentina rischia grosso, flirtando con la retrocessione tra caos societario e tecnico.
Ma la crisi delle “nobili” è un fenomeno globale. Oltremanica, il Blackburn Rovers, ex campione d’Inghilterra, naviga nei bassifondi della seconda divisione. In Spagna, lo storico Deportivo La Coruna cerca la risalita dopo aver toccato il fondo della terza serie, mentre in Germania il glorioso Schalke 04 tenta di tornare in Bundesliga dopo anni di ascensore.
Stessa sorte per il Montpellier in Francia e il Vitesse in Olanda, caduti nelle serie cadette dopo decenni al top. L’esempio più eclatante arriva dal Brasile: il Santos di Pelé, retrocesso per la prima volta in 111 anni nel 2023, lotta ancora per salvarsi aggrappandosi al ritorno di Neymar. Il blasone non garantisce più l’immunità dal declino.
Sampdoria, è lui l’unica nota positiva oggi in casa blucerchiata! Gregucci crede in lui, i dettagli
Sampdoria, parla Cherubini: «Non abbiamo più scusanti, lo sappiamo. Noi ci alleniamo sempre al 100%, dobbiamo cercare di…»