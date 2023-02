Sampdoria, non ancora risolta il problema dei pagamenti agli steward

La Sampdoria è riuscita a pagare gli stipendi agli steward contro il Bologna, ma il problema potrebbe ripresentarsi per la prossima partita

In occasione di Sampdoria–Bologna il problema del pagamento degli stipendi degli steward è stato risolto e la gara si è svolta regolarmente alla presenza dei tifosi blucerchiati. Il CdA dovrà però risolvere nuovamente la questione in vista della gara tra i blucerchiati e la Salernitana, in programma il prossimo weekend tra le mura del Ferraris. Ecco quanto riportato da La Repubblica.

PROBLEMA – «Massimo Ferrero ripete a tutti che sarà all’Olimpico, dopo oltre un anno. Lo dice ed è giusto riportarlo, anche se in molti credono che non sarà così. Di sicuro (altra possibile provocazione all’ambiente, qualcuno ipotizzava il blitz) non si è visto nel ritiro romano della Sampdoria. In altre parole è rimasto lontano da tutto ciò che è blucerchiato, cosa che non vorrebbero mai fare i tifosi. La speranza è che non debbano farlo nelle prossime gare casalinghe per la mancanza degli steward, in arretrato con i pagamenti. Per il prossimo impegno si cerca ancora la soluzione per tamponare il problema, come è accaduto contro il Bologna».

