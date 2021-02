Sampdoria, Novellino: «Pentito di aver lasciato, tifosi così non ci sono da nessuna parte»

Walter Novellino ha parlato del suo passato alla Sampdoria

Walter Novellino, ex allenatore della Sampdoria, in una intervista a La Repubblica ha parlato del suo passato in blucerchiato.

«Tifosi come quelli della Sampdoria non li trovi da nessuna parte. Mi commuovo quando vedo quelle maglie, le più belle del mondo, e le vittorie nei derby, tre in una stagione, la promozione, il quarto posto. A Claudio mi permetto di dare un consiglio, resta a Genova. Sono andato al Torino, dove avevo cominciato da calciatore, ma non sono riuscito a fare bene, anche per colpa mia e sono pentito ancora adesso della mia scelta».