Sampdoria, occhio a Ferrero: «Vuole acquistare il Palermo»

Castrenze Guzzetta, collaboratore del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, ha confermato la volontà di acquistare il Palermo Calcio

Arrivano conferme sul rinnovato interesse da parte del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ad acquistare il Palermo Calcio. Anche Castrenze Guzzetta, stretto collaboratore del patron blucerchiato, ai microfoni di ilovepalermocalcio.com, ha parlato di una volontà più che concreta, sfruttando il momento molto delicato che stanno affrontando gli attuali proprietari della società rosanero.

DESIDERIO – «Il problema tra Mirri e Di Piazza nasce a monte, cioè dall’assegnazione del bando in maniera frettolosa e superficiale. Questo ha portato ad una situazione di questo tipo perché aldilà di Massimo Ferrero c’erano anche altre proposte interessanti. Alla fine il disastro – lo chiama così Guzzetta ai microfoni della nostra redazione quanto accaduto all’interno del club – era annunciato e si è verificato. Noi chiaramente non vogliamo entrare nel merito delle vicende societarie del Palermo, quindi, ovviamente, sono Di Piazza e Mirri a gestire questa situazione. Noi non intendiamo mettere bocca. Però dico che Massimo Ferrero è disponibile, anche domani mattina, a sedersi, laddove ci sia la disponibilità da parte dei soci, in qualsiasi tavolo di trattativa e acquisire un pacchetto di maggioranza delle quote della società. Ferrero non compra quote di minoranza, ma verrebbe a Palermo per farlo grande. Lo farebbe per amore del Palermo e dei palermitani visto che la sua carriera cinematografica ha avuto la città come protagonista».

FUTURO – «In passato abbiamo avuto contatti con Di Piazza, però, a Ferrero non interessa acquisire una minoranza del club. Ferrero, o chi per lui, si deve sedere al tavolo del comando sin da subito. Se l’accordo non si dovesse fare a entro gennaio se ne riparlerebbe a fine campionato. Lui domani mattina sarebbe pronto a venire a Palermo. Se Ferrero dovesse arrivare a Palermo sposerebbe il progetto del centro sportivo. Chiaramente certe situazioni verrebbero valutate, ma se ci fosse la possibilità di sviluppare un centro sportivo non avrebbe motivo di cassare una delle buone cose fatte dalla società. La famiglia Mirri ha messo tanti soldi nel Palermo e non possiamo negarlo. Ferrero ne parla bene di Mirri sei augura ci possa essere la possibilità di far nascere una trattativa e che vada in porto».