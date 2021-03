Sampdoria, Ranieri deluso dai senatori: si salva solo Quagliarella

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, Claudio Ranieri avrebbe espresso tutta la sua delusione ai senatori blucerchiati

Le parole di Claudio Ranieri dopo l’Atalanta hanno suonato come un campanello d’allarme nello spogliatoio della Sampdoria. Non è piaciuto al tecnico blucerchiato l’atteggiamento dei calciatori subentrati a partita in corso e sono due le diapositive della gara contro l’Atalanta che definiscono bene il concetto: l’immobilismo di Antonio Candreva sul gol di Robin Gosens, il passaggio mollo e completamente sbagliato di Keita Balde a servire Fabio Quagliarella.

Sono i senatori ad aver deluso il tecnico della Sampdoria, come riporta la Gazzetta dello Sport. Ed è dai senatori che Ranieri vuole una scossa a partire dal Derby della Lanterna. Unico a salvarsi, come riporta anche la Stampa, è Quagliarella che contro l’Atalanta ha cercato di rendersi pericoloso, ma si è ritrovato a predicare nel deserto di una squadra schiacciata a centrocampo.