Sampdoria, Ranieri: «Ferrero ci porterà i tre punti. Non rischiamo la retrocessione»

Claudio Ranieri ha parlato in vista della partita della Sampdoria contro il Torino

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha fatto il punto sui temi legati alla partita contro il Torino: le sue dichiarazioni a Il Secolo XIX.

TORINO – «Lo dico da tantissimo tempo che bisogna stare attenti, continuare a fare punti, mantenersi sul pezzo. La squadra onor del vero c’ stata, ma i risultati non ci danno ragione. Per cui quello che conta alla fine sono le vittorie o i punti che uno porta in classifica. Sarà una gara molto delicata, perché il Torino è una signora squadra, venuta fuori da una situazione difficilissima. Ha un’anima forte, lo abbiamo visto in settimana quando ha rimontato due gol al Sassuolo battendolo e ricordo che aveva fatto altrettanto con lAtalanta, da 3-1 a 3-3»

RISCHIO RETROCESSIONE – «Se perdiamo non andiamo a rischiare, però perdiamo tutto quello che di buono abbiamo fatto fino a questo momento, cioè un campionato secondo le aspettative, sempre fuori dalla zona-retrocessione. Con l’ultima sconfitta siamo scivolati nella parte destra della classifica. Ripeto, non rischiamo, però sarebbe un peccato cancellare quelle belle pagine che abbiamo scritto fino ad adesso».

FERRERO – «Ferrero pensa sempre a noi e quando viene si vince sempre… per cui verrà e ci porterà i tre punti».