Sampdoria, Ranieri: «Gol incredibile di Dzeko, comunque soddisfatto»

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato dopo la sconfitta contro la Roma: ecco le parole dell’allenatore doriano

Claudio Ranieri, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la sconfitta contro la Roma. Le sue parole.

PARTITA – «Cercavamo di non far giocare i calciatori con più qualità. Dovevamo partire velocemente in contropiede, alcune volte ci siamo riusciti e altre meno. La nostra prestazione è stata ottima, non avevamo lasciato nessuna palla disponibile a Dzeko ma ha tirato fuori un gol incredibile. Sono soddisfatto della prestazione singola dei miei giocatori e di squadra, abbiamo cercato fino all’ultimo il pareggio e questo per me è importante».

