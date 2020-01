Sampdoria, Ranieri ha blindato la difesa. Il dato sui blucerchiati

Sampdoria, il lavoro di Ranieri si riflette nella difesa. Retroguardia blindata, ecco l’incredibile dato sui blucerchiati

La Sampdoria è rinata con l’approdo di Claudio Ranieri sulla panchina. Il discorso salvezza rimane complicato a causa della grossa bagarre in fondo alla classifica, ma le quotazioni dei doriani sono decisamente salite.

Il tutto passa anche da un ottimo lavoro sulla difesa, testimoniato da un eloquente dato. Come rende noto il club stesso, sotto la gestione del tecnico romano la squadra è terza in Europa per numero di gare chiude con la porta inviolata. Ben 5, alle spalle soltanto di Real Madrid e Liverpool con 6.