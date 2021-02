Sampdoria, Ranieri: «Non siamo ancora salvi, all’ultimo tireremo le somme»

Claudio Ranieri ha parlato della stagione della sua Sampdoria e dell’obiettivo salvezza

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha fatto il punto sulla corsa salvezza e nuovamente ha commentato il contatto in area tra Musacchio e Quagliarella durante la sfida contro la Lazio. Le sue parole tra le pagine de Il Secolo XIX.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24

SALVEZZA – «Bisogna dare il meglio in ogni prestazione poi all’ultimo si tirano le somme. Siamo salvi? Ancora no, non siamo a 40 punti, anche se sembra che quest’anno ne serva qualcuno in meno. Però io già ho detto che se ne abbiamo fatti 26 nell’andata, perché

non avere voglia di farne altri 26 al ritorno e arrivare così a 52. Io metto uno step alla volta

di fronte ai miei ragazzi, per dare motivazioni. A me non piace accontentarmi. Voglio sempre giocare per vincere e vedo che anche loro in allenamento non ci stanno a perdere

nemmeno una partitella. E lì non ci sono in palio i 3 punti o la classifica. Io voglio vedere

sempre quello spirito».