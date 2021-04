Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Milan: le sue dichiarazioni

GABBIADINI – «Gabbiadini e Quagliarella hanno formato la coppia principe dell’anno scorso. Non l’ho avuto perché si è infortunato come Keita e Torregrossa. Ma chi ha giocato al suo posto ha fatto ottime cose. Chiunque metti, la squadra gioca sempre nella stessa maniera. Oggi valuterò».

RINNOVO QUAGLIARELLA – «È il nostro Ibrahimovic. Non si arrende mai. Sarei contento se firmasse. So che Ferrero ci vuole parlare al più presto. È passato un mese, ma sono sicuro che il presidente non si tirerà indietro. Gli altri rinnovano e io no? Non sono geloso dei miei calciatori».