Sampdoria, recuperato Djuricic. Le ultime su Audero e Lammers

Oggi la Sampdoria si è allenata in vista del prossimo match del campionato di Serie A contro la Juventus. Ecco le ultime sugli infortunati direttamente dal report ufficiale del club blucerchiato.

REPORT – Mattinata di sole sul centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, dove la Sampdoria si avvicina al posticipo di domenica sera (ore 20.45) in casa della Juventus. Filip Djuricic ha partecipato a tutte le esercitazioni tecnico-tattiche predisposte da Dejan Stankovic e staff in vista della sfida con i bianconeri. Sempre indisponibili Andrea Conti, Emirhan Ilkhan e Jeison Murillo, impegnati in sessioni differenziate. Terapie e fisioterapia per Emil Audero e Sam Lammers; iter riabilitativo per Ignacio Pussetto. Domani, sabato, la squadra sosterrà nel pomeriggio la seduta di rifinitura prima di partire in pullman alla volta di Torino.