Sampdoria, Regini: «Derby in Coppa Italia? Uno stimolo in più»

Vasco Regini ha parlato prima della partita di Coppa Italia contro la Salernitana

Vasco Regini, difensore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della partita di Coppa Italia contro la Salernitana.

CONDIZIONE – «Sicuramente veniamo da un buonissimo momento, tre vittorie consecutive. Stiamo bene e ci teniamo a onorare questa competizione che per noi è importante. Sicuramente è uno stimolo in più che potrebbe esserci il derby. Non mi è mai capitato giocare un derby in Coppa Italia. Ci siamo preparati al meglio e vogliamo affrontare al meglio il derby la prossima partita».

CORONAVIRUS – «Per noi è difficile ma lo è di più per chi è colpito dalle misure attuali, noi ci proteggiamo il più possibile rispettando le indicazioni date sperando nella fortuna perché ci vuole anche quello».