Sampdoria, riscatto Keita: i blucerchiati tentennano. Le ultime

In casa Sampdoria si pensa al riscatto di Keita Balde, ma ci sarebbero anche molti dubbi

Keita Balde vuole prendersi la Sampdoria. L’attaccante, in prestito con diritto di riscatto dal Monaco, ha segnato il suo secondo gol consecutivo e ha confermato il suo ottimo momento di forma. La punta con la rete contro lo Spezia ha aumentato il suo score a 7 marcature e mandato un chiaro messaggio alla società.

Il calciatore senegalese vuole conquistarsi il riscatto ma la Sampdoria nicchia ancora. La società blucerchiata aspetterà ancora le ultime due giornate per trarre un bilancio completo della sua stagione e per discutere con il giocatore sulla riduzione dell’ingaggio, proibitivo per le casse doriane. Solo a fine campionato, quindi, il club siederà al tavolo delle trattative con il Monaco per provare a dilazionare il riscatto fissato sui 10 milioni di euro.