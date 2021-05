Sampdoria Roma, Pellegrini non parte con la squadra per Genova: il motivo

Non finiscono le brutte notizie per Paulo Fonseca: il tecnico della Roma perde Lorenzo Pellegrini per il match contro la Sampdoria

La Roma perde un altro pezzo. La squadra di Paulo Fonseca dovrà fare a meno anche di Lorenzo Pellegrini in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria. Secondo Sky Sport, infatti, il centrocampista non è partito con la squadra alla volta di Genova per restare accanto alla compagna in attesa del secondo figlio.

L’assenza di Pellegrini si aggiunge all’ultimo minuto alla lista degli indisponibili dei giallorossi. Fonseca dovrà fare ameno anche di Jordan Veretout, Leonardo Spinazzola e Pau Lopez usciti infortunati dalla sfida di Manchester.