La Sampdoria supera la Salernitana nel match di Coppa Italia. Le dichiarazioni a fine gara di Claudio Ranieri

Successo della Sampdoria contro la Salernitana nel match del terzo turno di Coppa Italia, grazie alla rete firmata da La Gumina. Le parole a Rai Sport al termine del match di Claudio Ranieri, allenatore dei blucerchiati.

SCELTE – «Ci alleniamo in tanti, siamo in 24 e si allenano tutti bene. Meritavano questi ragazzi per come si stanno impegnando. È stata una partita bella e difficile, abbiamo creato molto. Forse potevamo segnare di più».

LA GUMINA – «Ha capito cosa gli chiedo e cosa è meglio per lui. Ha fatto un gol ed era difficilissimo fare contropiede perché si chiudono bene e ripartono. Buon per lui e per noi che ci ha regalato il passaggio del turno»

DERBY – «Non conta niente la classifica. Ho giocato tanti derby e non conta chi sta meglio, peggio e la classifica. Nel derby si gioca alla pari. Dispiace che il pubblico non ci possa essere, ma cercheremo di fare il massimo».

CATANZARO – «Otto anni non si dimenticano, in via eccezionale mi sembra giusto fare il tifo per loro domani contro il Genoa».