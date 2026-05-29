La Sampdoria saluta Mancini e Invernizzi: ufficiale la risoluzione con il ds e il dt. Il comunicato del club biancoceleste

La Sampdoria annuncia importanti cambiamenti nella propria struttura dirigenziale. A partire da oggi, Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi non fanno più parte del club, mentre Samuel Cardenas lascia il ruolo di responsabile dello scouting. La decisione, ufficializzata dal club, arriva in un momento di profonda riorganizzazione interna, con l’obiettivo di modernizzare la gestione sportiva e riportare il club al suo posto di rilievo nel calcio italiano.

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Il CEO dell’Area Football, Jesper Fredberg, ha commentato:

«La decisione d’interrompere il rapporto con Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi è stata molto difficile. Siamo tutti consapevoli del loro contributo e del loro sincero impegno per la Sampdoria. La nostra gratitudine va ad Andrea Mancini che ha indubbiamente svolto un ruolo importante all’interno del settore sportivo negli ultimi anni. Oltre alla sua carriera da calciatore, Giovanni Invernizzi ha trascorso oltre 25 anni nel club e gli siamo eternamente grati per la sua incrollabile dedizione alla società. Desideriamo rispettare e riconoscere il loro contributo al club e auguriamo loro il meglio per il futuro. Tuttavia, siamo convinti che sia giunto il momento di una profonda innovazione. Con i cambiamenti nella struttura proprietaria del club, desideriamo cogliere questa opportunità per attuare tutte le modifiche necessarie che daranno forma al futuro del club nei prossimi anni. Non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo per riportare questo club sulla strada giusta e restituirgli il posto che gli spetta il prima possibile. Ciò comporta anche prendere decisioni difficili come questa».

Il comunicato precisa inoltre che il club annuncerà a breve la nuova dirigenza sportiva, comprendente un nuovo direttore sportivo, un direttore tecnico e un responsabile dello scouting/direttore del reclutamento. Fredberg ha sottolineato:

«Siamo determinati ad alzare l’asticella per modernizzare questo club. Questo è l’unico modo per consentire alla Sampdoria di riconquistare il proprio status nel calcio italiano».

La separazione di Mancini, Invernizzi e Cardenas segna un punto di svolta nella gestione del club, destinata a rafforzare la pianificazione futura e a impostare un percorso di crescita sostenibile. L’obiettivo della Sampdoria resta chiaro: costruire una struttura moderna e competitiva, capace di garantire continuità e risultati sul campo, a partire dalla prossima stagione.