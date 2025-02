Sampdoria, Semplici pronto a sorprendere tutti! Ecco la prossima mossa dell’allenatore blucerchiato per il match contro il Sudtirol

Sampdoria, il tecnico blucerchiato Semplici pronto a sorprendere! La prossima mossa per il match contro il Sudtirol

Occhi sulla Serie BKT dove la Sampdoria, nella prossima giornata giocherà contro il Sudtirol. I blucerchiati, che arrivano da 7 punti in 3 partite, vogliono dare continuità ad un momento senza precedenti in questa sfortunata annata e il tecnico Semplici è al lavoro per vincere ancora.

Secondo quanto riportato da l’edizione genovese de La Repubblica, infatti, l’ex Spal avrebbe a disposizione diversi giocatori. Senza Altare, ai box dopo una distorsione alla caviglia, il mister potrà contare sul rientrato Bereszynski in difesa e sulla coppia Meulensteen e Ricci sulla linea del centrocampo. Saranno molte più del solito le carte in mano al tecnico che proverà a conquistare per la prima volta le tre vittorie consecutive.