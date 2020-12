Sampdoria, Silva: «Qui per tornare ad alti livelli. Devo capire il gioco di Ranieri»

Il centrocampista della Sampdoria Adrien Silva si è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello Sport

Adrien Silva, centrocampista della Sampdoria, si racconta a La Gazzetta dello Sport: i primi mesi in blucerchiato, la Serie A e Claudio Ranieri.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24

SCELTA – «Credo che sia stata una concomitanza di più fattori. Non solo per il mister, anche se una delle mie priorità era quella di trovare un club il cui tecnico mi volesse con entusiasmo, convinto che io potessi aggiungere qualcosa alla squadra. La storia del Leicester appartiene al passato. Prima di dire sì alla Sampdoria, ho parlato con Bruno Fernandes, Bruno Alves e pure Veloso. Tutti e tre conoscono bene questo Paese, mi hanno spiegato Quanto sia competitiva la A. Era ciò di cui avevo bisogno per tornare ad alti livelli e pronto per la nazionale».

OBIETTIVI – «Fino a questo punto della mia carriera il successo nell’Europeo è stato l’apice. Fu una vittoria costruita a piccoli passi e nel tempo. Nel Portogallo erano passati tanti grandi calciatori, ma senza vincere nulla: si faticava a credere che la mia nazionale potesse salire così in alto. Ma ho sempre voluto pormi nuovi obiettivi e perciò voglio fare molto bene in Serie A, che mi ha sorpreso per intensità e competitività. Devo capire a fondo l’idea di gioco di Ranieri, ma penso di poter aggiungere altra qualità».