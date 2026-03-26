Sampdoria, rivoluzione nello staff: due nuovi ingressi al fianco di Lombardo! Chi sono e cosa sta accadendo davvero in casa blucerchiata

Sampdoria, ci sono due nuovi ingressi nello staff di Lombardo! Di chi si tratta e cosa sta succedendo in casa blucerchiata

Aria di grande rivoluzione in casa Sampdoria. In un momento cruciale e delicato della stagione, la dirigenza blucerchiata ha deciso di intervenire con fermezza per dare una scossa positiva a tutto l’ambiente. Dopo giorni di attenta valutazione, seguiti alla conferma di Lombardo sulla panchina, i vertici del club ligure hanno scelto di strutturare e potenziare ulteriormente l’area tecnica. L’obiettivo societario è chiaro: garantire all’attuale mister il massimo supporto possibile per affrontare il decisivo rush finale del campionato. Per questo motivo, la società ha deciso di affiancare all’allenatore due nuove figure di assoluto spessore e comprovata esperienza. Lo riporta Sky.

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I nuovi innesti: i profili di Dan Thomassen e Simone Contran

Per rinforzare lo staff tecnico, le scelte del management doriano sono ricadute su professionisti abituati a lavorare sotto pressione. I profili scelti sono quelli di Dan Thomassen come vice allenatore e Simone Contran come collaboratore tecnico. Entrambi portano in dote a Bogliasco un bagaglio di competenze tattiche e analitiche di primissimo livello.

Nello specifico, Thomassen ha già avuto esperienze pregresse molto importanti nel calcio italiano, l’ultima al fianco di Luca Gotti sulla panchina del Lecce come secondo allenatore. Di respiro internazionale è invece il curriculum del nuovo membro dello staff tattico: Simone Contran, infatti, è stato il match analyst della nazionale italiana e di quella dell’Arabia Saudita al fianco di Roberto Mancini. Un innesto che garantisce alla compagine ligure uno studio degli avversari curato nei minimi dettagli.

La situazione della Sampdoria: la volata per evitare i playout

La missione principale di questo rinnovato staff è il raggiungimento della salvezza. Questi due nuovi innesti nell’area tecnica proveranno a portare un po’ di luce all’interno della squadra genovese, aiutandola a superare le recenti difficoltà. Attualmente, il gruppo ha parzialmente ritrovato l’entusiasmo dopo la vitale vittoria sull’Avellino per 2-1, un successo preziosissimo che l’ha riportata momentaneamente fuori dalla zona retrocessione.

Tuttavia, la strada per la permanenza in categoria è ancora lunga e ricca di insidie. A sei partite dal termine del campionato, la classifica appare cortissima e serrata: i blucerchiati si ritrovano a quota 34 punti, in coabitazione con altre 3 squadre, appena fuori dalla pericolosa zona playout. Sarà un finale di stagione al cardiopalma, in cui ogni singolo dettaglio farà la differenza.