Sampdoria, Stankovic: «I ragazzi devono godersi le gare, non mi interessa il resto»

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Dazn prima della sfida alla Salernitana.

LE PAROLE – «Ho detto ai ragazzi che a prescindere dal risultato devono godere ogni domenica. Mancano poche partite dalla fine. Ho cercato di levargli di dosso stress e trauma. Tante domeniche sfortunate sono arrivate. Giocate a calcio, non mi interessa cosa succederà. Divertitevi. Cercate di non aver paura di fare le giocate e poi vediamo. Li ho coinvolti tutti. Le nostre assenze sono note, ma non è una scusa. Uno stimolo in più per quelli che avevano meno minuti, hanno occasione di farsi vedere».