Sampdoria, Thorsby ha la febbre: le condizioni in vista della Lazio

Morten Thorsby è influenzato e verrà valutato oggi in vista della partita contro la Lazio

Morten Thorsby ha raggiunto ieri pomeriggio la Sampdoria. Rispetto ai compagni di squadra che si sono recati a Roma in volo e che hanno fatto visita al Santo Padre in Vaticano, il centrocampista è stato accompagno in macchina nel pomeriggio.

Questo, come riporta il Secolo XIX, a causa di uno stato influenzale che ha messo in dubbio la sua presenza per la partita contro la Lazio. Thorsby verrà valutato oggi al risveglio per capire se potrà andare in panchina o dovrà arrendersi e rimanere a riposo.